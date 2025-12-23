El Foro de Abogados salió públicamente a tomar distancia de una aplicación digital que comenzó a difundirse en los últimos días y que generó confusión entre profesionales y potenciales clientes. Se trata de la plataforma “MiAbogado.com”.

Según informó la entidad, no existe vínculo institucional, comercial ni oficial alguno con esa aplicación, cuyo nombre empezó a circular con fuerza tanto en redes sociales como en ámbitos vinculados al ejercicio de la abogacía. Ante este escenario, el Foro consideró necesario fijar una posición clara para evitar interpretaciones erróneas y eventuales perjuicios.

Publicidad

Desde la institución remarcaron que no avalan ni garantizan los servicios que se promocionan a través de la plataforma digital. En ese marco, indicaron que el Directorio y el Tribunal de Disciplina iniciaron un análisis detallado para evaluar distintos aspectos vinculados a la aplicación, entre ellos su funcionamiento, las condiciones de seguridad que ofrece y su adecuación a la Ley de Honorarios y a las normas de ética profesional vigentes.

La preocupación central del Foro está puesta en el resguardo del correcto ejercicio de la abogacía y en la protección tanto de los matriculados como de los ciudadanos que buscan asesoramiento legal. Por ese motivo, la institución recomendó a los abogados actuar con extrema cautela frente a este tipo de herramientas digitales que no cuentan con respaldo institucional.

Publicidad

“En ejercicio de nuestro deber de control de la matrícula y resguardo del correcto ejercicio de la abogacía, recomendamos a los colegas actuar con extrema prudencia y abstenerse de entablar vínculos comerciales con dicha plataforma hasta tanto exista un dictamen definitivo de nuestras autoridades”, señalaron desde el Foro, marcando una postura preventiva ante posibles conflictos futuros.

El mensaje apunta a anticiparse a eventuales inconvenientes derivados del uso de aplicaciones que ofrecen servicios jurídicos sin un marco claro de regulación o supervisión institucional. Desde la entidad advirtieron que este tipo de plataformas pueden generar riesgos tanto para los profesionales que se vinculen como para los usuarios que confían en ellas para resolver cuestiones legales sensibles.