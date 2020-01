Centurión puede debutar mañana en el amistoso que Vélez jugará con Defensores de Belgrano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Ricardo Centurión tendrá mañana la oportunidad de jugar sus primeros minutos con la camiseta de Vélez Sarsfield en el amistoso que los dirigidos por Gabriel Heinze jugarán con Defensores de Belgrano, según se desprendió de la práctica de fútbol realizada hoy por el conjunto de Liniers en la que el ex Racing y Boca se movió a la par de sus compañeros.



Otro jugador recientemente incorporado a las huestes del "Fortín" que podría hacer su presentación en un encuentro extraoficial sería el ex Unión y San Lorenzo, Mauro Pittón.



En el entrenamiento de este lunes el plantel velezano trabajó dividido en dos grupos, primero con ejercicios de fuerza en el gimnasio y posteriormente con pelota, realizando tareas tácticas en el campo de juego de la Villa Olímpica, donde se hizo hincapié en la circulación del balón.



Vélez jugará este amistoso contra Defensores de Belgrano, de la Primera Nacional, en la Villa Olímpica, a partir de las 10 de este martes, algo que repetirá ante Huracán en el mismo escenario y horario el próximo viernes.



En cuanto al volante Lucas Robertone, que se perderá el torneo Preolímpico de Colombia por una lesión muscular en el muslo derecho (fue reemplazado en el seleccionado Sub 23 por el mediocampista externo de Independiente Gastón Togni), hoy realizó trabajos diferenciados en el predio de Parque Leloir.