La empresa Cencosud confirmó el cierre definitivo de la sucursal del supermercado Vea ubicada sobre Boulevard Sarmiento en pleno corazón de Villa Krause. La noticia generó preocupación entre los 17 empleados, aunque desde el Sindicato de Empleados de Comercio aclararon que no se trató de una decisión repentina ni que el personal se haya enterado al llegar al lugar.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que “ya existía una convocatoria previa para evaluar posibles retiros voluntarios y la empresa comunicó la decisión en los últimos días”.

Publicidad

Según comentó la dirigente sindical, el cierre no responde a una crisis general de la cadena ni a problemas de ventas, sino a un conflicto puntual con los propietarios del inmueble. “El local tiene tres dueños y el aumento del alquiler fue muy importante. La empresa decidió no continuar porque los costos operativos se hicieron insostenibles”, detalló Moral.

Además, remarcó que no hay ninguna otra sucursal del grupo en situación similar: “Este es un caso puntual. Incluso hay locales que en su momento tenían más dificultades y hoy repuntaron en las ventas. No hay riesgo de cierre en otros puntos de la provincia”.

Publicidad

Desde el momento en que se confirmó la decisión de Cencosud, el sindicato se hizo presente en el lugar. Aunque el local no abrió sus puertas al público, los empleados pudieron ingresar para ser informados y acompañados por el gremio.

El sindicato trabaja junto a la empresa para garantizar dos alternativas a los 17 trabajadores afectados:

Publicidad

Reubicación: traslado a otras sucursales de Vea en San Juan, con prioridad según el lugar de residencia de cada empleado, buscando evitar mayores gastos y respetando la categoría y antigüedad.

Retiro voluntario: con pago completo de indemnización, vacaciones proporcionales, aguinaldo, seguro y preaviso.

“Nosotros estamos revisando caso por caso, pidiendo a los empleados que nos envíen sus recibos para calcular el monto real que les corresponde si optan por el retiro voluntario. Queremos asegurarnos de que se cumpla con cada derecho”, explicó la titular del gremio.

Mientras tanto, los 17 trabajadores permanecerán unos días más en la sucursal cerrada, realizando tareas de desmantelamiento y traslado de mercadería. Una vez finalizado este proceso, cada uno firmará el acuerdo correspondiente, ya sea de reubicación o retiro voluntario.

Moral indicó que el cierre del local requerirá obras internas antes de su devolución: “Como el inmueble tiene tres propietarios, la empresa deberá construir paredes y dejar todo en condiciones antes de entregarlo, lo cual se estima será para diciembre”.