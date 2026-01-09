El presidente Javier Milei viajará a Paraguay el próximo 17 de enero para participar de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo largamente esperado que marcará un hito en la política comercial de la región. La confirmación llegó luego de que la Unión Europea diera el aval político necesario para avanzar con el entendimiento, poniendo fin a más de dos décadas y media de negociaciones intermitentes.

En la Casa Rosada celebraron la decisión del bloque europeo y destacaron el valor simbólico y estratégico de la presencia de Milei en Asunción, en lo que será una nueva aparición internacional del mandatario y una señal clara del rumbo aperturista que promueve su gobierno. El acuerdo apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores.

Publicidad

La aprobación no estuvo exenta de tensiones internas en Europa. Francia encabezó la resistencia de un grupo de países preocupados por el impacto del acuerdo en sus sectores agrícolas, pero finalmente se impuso una mayoría cualificada dentro de la Unión Europea, que reúne al 55% de los Estados miembros que representan al menos l 65% de la población del bloque. Ese respaldo político habilitó el inicio de la etapa final del proceso.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán a la capital paraguaya para participar de la firma protocolar junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Será el cierre formal de un camino que comenzó en 1999 y que atravesó múltiples obstáculos políticos, económicos y ambientales.

Publicidad

Desde el Gobierno argentino confirmaron que Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno, quien en las últimas horas celebró públicamente el avance del acuerdo y remarcó su impacto positivo en términos de comercio, inversión y empleo. “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Quirno subrayó además que el entendimiento permitirá a la Argentina y al resto de los países del Mercosur acceder de manera preferencial al mercado europeo, al que definió como la tercera economía del mundo, con unos 450 millones de habitantes y cerca del 15% del PBI global. Según detalló, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará un acceso preferencial adicional para otro 7,5%, lo que implica que el 99% de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano se verán beneficiadas.

Publicidad

En el oficialismo interpretan el acuerdo como una plataforma clave para potenciar las exportaciones, atraer inversiones y consolidar la inserción internacional del país bajo reglas de mercado. “La Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, afirmó el canciller, en línea con el discurso económico del Gobierno.

La firma del tratado en Asunción no sólo tendrá un fuerte impacto económico, sino también político. Para Milei, se trata de una oportunidad para mostrar resultados concretos de su estrategia de apertura al mundo y reforzar vínculos con socios estratégicos, en un escenario internacional cada vez más competitivo.