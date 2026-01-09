El Giro del Sol tuvo una primera etapa vibrante y definición explosiva. Y en ese escenario, el chileno Felipe Pizarro, de la Fundación Diberboll, se quedó con el triunfo y se convirtió en el primer líder de la carrera. El ciclista de 23 años empleó un tiempo extraoficial de 2 horas; 41 minutos: 13 segundos para completar los 125 kilómetros del parcial. Detrás llegaron Mauricio Páez, del equipo Municipalidad de Santa Lucía – Gremio por el Deporte, y Lorenzo Díaz, de Portal de San Juan, que completaron el podio.

La etapa tuvo largada controlada en el Complejo Parque Norte, sobre la Ruta 40 y desde allí, el pelotón avanzó hacia Alto de Sierra, con paso por San Martín, Angaco y Albardón. Hubo dos metas sprint bonificadas y dos pasadas especiales, además de tres giros exigentes en el circuito de calle El Bosque. El final se produjo nuevamente en Parque Norte, tras un regreso rápido por Ruta 40, Benavídez y Tucumán, con una leve modificación respecto a la guía original para empalmar por Mendoza y cerrar en el camping.

El grito de gloria de Pizarro tras pasar la línea de meta. (Foto: DIARIO HUARPE).

La carrera fue intensa desde el inicio, con cortes y fugas que obligaron a los equipos a trabajar en bloque. En San Martín se definieron la primera meta sprint bonificada y la primera pasada especial. Luego, en Angaco, se disputó la segunda meta bonificada y, más adelante, frente al Parque Latinoamericano, se cumplió la segunda pasada especial. El pelotón llegó estirado al final y el ataque ganador de Pizarro se dio en el tramo decisivo.

El propio Pizarro reconoció que la victoria tuvo un tinte emocional profundo. “Busqué mucho la carrera. Fueron cinco o seis meses muy complicados que en un punto pensé tirar la toalla”, dijo Pizarro. También agradeció a su entorno: “A mis compañeros, a mi entrenador y a toda la gente de Diberboll. No podía defraudarlos”. Sobre el movimiento táctico del final aseguró que no estaba planificado: “Fue espontáneo. En la carrera me sentí muy bien, cerrando cortes y andando en fuga. Me la jugué y dije 'ahora o nunca'”.

Pizarro mismo explicó que se encontraba en un buen momento físico: “Vi que había unos kilómetros muy buenos que me venían bien para acomodarme. Y nada, muy feliz”. El chileno también dedicó el triunfo. “Primero que nada, a mis compañeros por confiar, a mi jefe y a mi familia”, sostuvo.

La segunda colocación quedó para Mauricio Paez, que intentó conectar el ataque, pero no tuvo margen en el cierre. Tercero ingresó Lorenzo Díaz, completando un podio diverso y con presencia de corredores locales.

El inicio del Giro deja abiertas las expectativas para la segunda etapa, donde los líderes deberán defender posiciones y los equipos locales buscarán recuperar terreno. Pizarro, por su parte, arrancó el Giro del Sol como líder y protagonista, y dejó una sentencia que resonó entre los aficionados: “Soñaba con ganar una etapa tan importante en San Juan”.

Clasificador Etapa 1