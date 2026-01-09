Publicidad
El Giro del Sol comenzó con una etapa vibrante: buscate en las fotos

El Giro del Sol tuvo un arranque intenso, con triunfo de Felipe Pizarro y gran acompañamiento del público sanjuanino. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los sanjuaninos acompañaron la carrera a lo largo de todo el trayecto. (Foto: DIARIO HUARPE) 

El Giro del Sol arrancó con todo este viernes 9 de enero y dejó una primera etapa vibrante, marcada por un ritmo intenso y una definición explosiva en los metros finales. El gran protagonista del día fue el chileno Felipe Pizarro, de la Fundación Diberboll, que se quedó con el triunfo y se convirtió en el primer líder de la competencia. 

Los sanjuaninos dijeron presente y acompañaron la carrera a lo largo del recorrido. Si estuviste ahí, buscate en la galería de fotos.

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

(Foto: DIARIO HUARPE)

