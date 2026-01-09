Tres jóvenes fueron imputados por un violento robo ocurrido el pasado 6 de enero en el barrio Camino Rojo, departamento Santa Lucía. El juez formalizó la causa contra Guido Martín Aguirre, Valentino Galdeano y Martín Espejo, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Solo Aguirre continuará detenido debido a un pedido de captura previo que pesaba sobre él.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, cuando una mujer identificada como Gabriela Vanessa Ortega y su hijo menor circulaban en motocicleta por inmediaciones de calle Circunvalación, antes de llegar a calle Espejo, límite entre Capital y Santa Lucía. Allí fueron abordados por al menos tres sujetos.

Según relató el fiscal Cristian Gerarduzzi a DIARIO HUARPE, los atacantes actuaron con extrema violencia: golpearon a la mujer y a su hijo, los obligaron a descender del rodado y les robaron un teléfono celular. También intentaron llevarse la motocicleta, pero el menor logró resistirse y evitar el robo del vehículo.

Tras el ataque, las víctimas se dirigieron por sus propios medios a la Comisaría 29 para radicar la denuncia. De manera casi simultánea, efectivos policiales trasladaban a tres sujetos en actitud sospechosa. En ese momento, madre e hijo los reconocieron por la vestimenta (particularmente camisetas de fútbol) como los autores del asalto.

Audiencia y medidas judiciales

El caso ingresó inicialmente al fuero especial de Flagrancia, pero la defensa planteó la incompetencia, por lo que la investigación fue derivada a la Unidad de Delitos contra la Propiedad. A menos de 48 horas del hecho se realizó la audiencia de formalización, donde se notificó a los acusados sobre su condición de imputados.

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, delito que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión efectiva. Gerarduzzi solicitó cuatro meses de investigación penal preparatoria y pidió la prisión preventiva por 30 días, aunque el juez resolvió una medida menos gravosa: los imputados deberán presentarse semanalmente en una dependencia policial.

Como parte de la causa, se realizó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y se incorporaron testimonios del personal policial y de las víctimas, con el objetivo de reforzar la imputación.

La próxima audiencia fue fijada para los primeros días de febrero, mientras la investigación continúa para determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los acusados.