Luego de las lluvias registradas en los últimos días y en pleno auge de la temporada de verano, Protección Civil lanzó una fuerte advertencia a los sanjuaninos para evitar bañarse en lugares no habilitados. El director del organismo, Carlos Heredia, dialogó con DIARIO HUARPE y remarcó la importancia de respetar las zonas autorizadas para prevenir accidentes.

“Primero hay que destacar el trabajo importante que está haciendo la Secretaría de Seguridad junto al Ministerio de Deporte y Turismo para resguardar y darle seguridad a la gente que está disfrutando la temporada de verano”, señaló Heredia. En ese marco, explicó que la Provincia habilitó playas en diques y sectores específicos de ríos, donde existe control y presencia del Estado.

Publicidad

El funcionario insistió en que la prevención también depende del comportamiento ciudadano. “Este control tiene que ser acompañado por el comportamiento propio de los sanjuaninos, utilizando únicamente aquellos lugares destinados al uso como balneario”, expresó.

En ese sentido, fue enfático al advertir sobre los canales de riego: “Los canales no están previstos para bañarse. Son construcciones destinadas a la producción y al regadío de la provincia. La prohibición es absoluta y clara”, remarcó Heredia.

Publicidad

Operativo verano y presencia de guardavidas

El director de Protección Civil destacó que en los espacios habilitados hay un operativo especial: “Turismo y Seguridad destinaron una estructura dentro del Operativo Verano para el cuidado de turistas y sanjuaninos. Por eso pedimos que asistan a lugares que tengan guardavidas, seguridad e infraestructura adecuada”.

Además, recordó que es fundamental respetar los horarios establecidos y extremar cuidados tras las recientes lluvias. “También hay que tener en cuenta las cuestiones climáticas. Las lluvias pueden generar crecidas repentinas y eso representa un riesgo”, advirtió.

Publicidad

El rol de las familias y la prevención

Heredia subrayó que, más allá de la presencia policial y de guardavidas, la responsabilidad de los adultos es clave:

“Pedimos especial atención al cuidado de los chicos y menores. Aunque haya seguridad, la supervisión de los padres es fundamental”.

Respecto a los canales, explicó los riesgos adicionales: “Ante contingencias o emergencias se puede cortar el agua y eso afecta la producción. Pero además, las corrientes pueden ser muy peligrosas”, indicó.

Llamado a la comunidad

Por último, el titular de Protección Civil reiteró el mensaje central: “Instamos a que la gente use únicamente los lugares debidamente habilitados, ya sea en ríos o diques donde exista control y seguimiento. Es la única manera de disfrutar el verano de forma segura”.

Desde el organismo confirmaron que la Policía continúa realizando tareas permanentes de prevención, especialmente en zonas donde se detecta ingreso de personas a sectores prohibidos.