El Museo Franklin Rawson presenta una agenda de verano que combina arte, gastronomía, diseño y espacios de trabajo, en línea con el nuevo paradigma de los museos como centros culturales integrales.

Además de su programación expositiva, el museo ofrece servicios como biblioteca, coworking, tienda de diseño local y una propuesta gastronómica a cargo de Sushi Club, con atención diaria y promociones especiales.

Publicidad

En el plano artístico, durante el verano se exhiben varias muestras. En la sala 1 se presenta “Figuración mística”, con obras de artistas del modernismo argentino como Yente y Del Prete. La sala 2 alberga “Interior / Exterior”, una selección de trabajos de artistas distinguidos en la 3° Bienal Nacional de Dibujo 2024.

La muestra central corresponde al Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, distribuida entre la sala 3 y el foyer, con obras de 42 artistas seleccionados por un jurado nacional. En las salas 4 y 5 se expone el patrimonio artístico del museo, con una colección de impronta federal que reúne piezas de artistas de distintas regiones del país.

Publicidad

El recorrido propone un diálogo entre referentes del arte argentino y artistas contemporáneos, con obras de nombres como Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet, Raquel Forner, León Ferrari y creadores locales y regionales.

Como parte de la propuesta estival, el museo incorporó nuevos horarios de visitas guiadas, disponibles de martes a domingo de 13 a 20. La entrada general tiene un valor de $1000, $500 para jubilados y estudiantes, mientras que los domingos el acceso es gratuito para todo público.

Publicidad

La tienda del museo funciona de martes a domingo de 12 a 20, con objetos de diseño y libros de editoriales argentinas. En tanto, la biblioteca y el espacio de coworking están disponibles hasta el 16 de enero de 9 a 13, y del 19 al 31 de enero de 9 a 13 y de 15 a 19, con alta demanda por parte de la comunidad estudiantil.

Con esta agenda, el Franklin Rawson consolida su propuesta como un espacio cultural activo, con actividades y servicios pensados para distintos públicos durante el receso de verano.