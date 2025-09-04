El Colegio Superior N°1 "Fuerza Aérea Argentina", ubicado en el departamento Valle Fértil, ha organizado una serie de actividades académicas denominada "La Huella de Sarmiento" en conmemoración de la vida y obra del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, así como en celebración del Día del Maestro. Los eventos se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de septiembre en la sede de la institución.

Las jornadas iniciarán el lunes 8 de septiembre con un certamen de preguntas y respuestas sobre la vida y obra de Sarmiento, dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos. La competencia se realizará en el Salón de Usos Múltiples del establecimiento en tres turnos: a las 9:00 horas para alumnos de sexto grado de educación primaria, a las 13:00 horas para estudiantes de sexto año de educación secundaria, y a las 15:00 horas para institutos superiores del departamento. Los equipos participantes competirán por importantes premios.

El martes 9 de septiembre continuarán las actividades con un ciclo de disertaciones programado para las 15:00 horas. Entre las exposiciones se incluirán "Una Mirada a la Educación Argentina: La importancia de Sarmiento en la misma", a cargo del Prof. Rubén Guzmán; "Domingo F. Sarmiento y sus aportes a la geografía", por el Prof. y Lic. Hugo Iván Hidalgo Durán; y "Sarmiento y su aporte a la industria vitivinícola", presentado por el Abog. Renato Ramiro López. Paralelamente, se instalará un stand con actividades interactivas a cargo de los miembros de la Asociación Civil del Personal de Archivo.

La programación culminará el miércoles 10 de septiembre con el acto central en conmemoración del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento y la celebración del Día del Maestro. La ceremonia dará inicio a las 9:30 horas en el establecimiento educativo. Todas las actividades han sido coordinadas por el personal docente y administrativo del colegio bajo la rectoría del Omar David Reinoso, con el objetivo de promover el legado educativo del prócer sanjuanino y su influencia en el desarrollo nacional.