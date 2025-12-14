El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con la ejecución de las obras en los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. El proyecto ya superó el 70 % de avance y forma parte del plan de renovación integral del parque, uno de los principales espacios naturales de San Juan.

La intervención contempla una superficie total de 39.319 metros cuadrados y tiene como objetivo ampliar y mejorar la infraestructura recreativa, turística y de uso público, incorporando criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad ambiental.

Los trabajos en el Parque Quebrada de Zonda incluyen mejoras en accesibilidad, espacios verdes y nuevas instalaciones para el esparcimiento familiar.

Entre los frentes más destacados se encuentra el edificio de la futura confitería. Allí se completaron los muros de mampostería y se avanzó con la losa de cubierta del sector de cantina. En paralelo, se ejecutan las expansiones exteriores, con canteros, circulaciones con baldosas podotáctiles, bebederos y cestos de residuos, que permitirán fortalecer los servicios para los visitantes.

En el Sector 3, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas se encuentra en una etapa avanzada, con trabajos de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. El espacio está destinado a rendir homenaje a los héroes sanjuaninos y a sumar un punto simbólico dentro del recorrido del parque.

Los módulos sanitarios de ambos sectores continúan en ejecución, con avances en contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la preparación de los espacios interiores. En el Sector 4, ya se finalizó la construcción de la cisterna que abastecerá a las nuevas áreas.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura turística y de uso público en uno de los entornos naturales más visitados de San Juan.

Las circulaciones peatonales presentan un progreso sostenido, con senderos principales hormigonados y colocación de baldosas podotáctiles para garantizar la accesibilidad universal. También se completaron tareas de cableado e instalación de luminarias.

El equipamiento urbano avanza con la colocación de mesas, bancos y asadores, mientras continúan los trabajos en bachas de lavado destinadas al uso recreativo. En paralelo, se desarrollan tareas de parquización, que incluyen plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego.

Con estos avances, los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se encaminan a consolidarse como nuevos espacios de encuentro y esparcimiento, integrados al entorno natural y preparados para recibir a la comunidad sanjuanina.