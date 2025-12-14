El Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado al tránsito, según informó la Dirección Nacional de Vialidad a través del Centro de Frontera Agua Negra. La habilitación rige sobre la Ruta Nacional Nº 150, en territorio argentino, y permite la circulación bajo los horarios establecidos, de 7 a 21.

De acuerdo al reporte oficial emitido este 14 de diciembre de 2025, el paso presenta condiciones aptas para el tránsito en general, lo que habilita nuevamente la conexión terrestre entre San Juan y la región chilena de Coquimbo.

En cuanto a los horarios, las autoridades indicaron que el egreso desde Argentina está permitido entre las 7 y las 17 horas, mientras que el ingreso al país se encuentra habilitado de 7 a 21 horas. El cierre del egreso se realiza a las 17, siempre en horario argentino.

Desde Vialidad Nacional recordaron que la habilitación está sujeta a las condiciones climáticas y operativas, por lo que recomiendan a los conductores informarse antes de viajar y respetar los horarios establecidos para evitar inconvenientes.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales corredores internacionales de San Juan y resulta clave tanto para el turismo como para el intercambio comercial y la conectividad regional durante la temporada estival.