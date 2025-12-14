Argentina concretó el primer envío comercial de trigo con destino a China, un hito para el sector agroexportador que formaliza la apertura de un nuevo mercado para el cereal argentino. Se trata de la primera exportación a granel orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino.

El cargamento, de aproximadamente 65.000 toneladas, comenzó a ser embarcado en una terminal del Gran Rosario. El buque completará la carga en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, antes de iniciar su travesía hacia el continente asiático.

La operación puso en funcionamiento una logística combinada fluvial y marítima, con el descenso de la nave por el río Paraná y la posterior carga final en el Atlántico. Este esquema resalta la capacidad del sistema portuario argentino para operar grandes volúmenes y cumplir con los estándares requeridos por mercados de larga distancia.

El envío fue acompañado por autoridades nacionales y provinciales. Entre los presentes se encontraban el embajador de China en Argentina, Wei Wang; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y funcionarios del área productiva vinculados a la región portuaria. Desde el Gobierno nacional destacaron la operación como parte de la estrategia para ampliar mercados y fortalecer el ingreso de divisas.

La exportación está a cargo de Cofco International, uno de los principales operadores del comercio global de granos, que cuenta con infraestructura de acopio, procesamiento y embarque en el país. Directivos de la firma y una delegación de clientes chinos participaron del inicio de la carga.

La apertura del mercado chino suma un nuevo destino de peso para el trigo argentino y representa una oportunidad de expansión para el complejo cerealero, en un contexto de búsqueda de diversificación de exportaciones y fortalecimiento del posicionamiento internacional del producto.