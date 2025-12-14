Un tiroteo registrado este sábado en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas. El episodio ocurrió dentro y en las inmediaciones del campus universitario y motivó un amplio operativo de seguridad.

El Departamento de Policía de Providence confirmó que varias personas fueron alcanzadas por disparos y que el presunto atacante fue detenido. Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso y no brindaron detalles sobre la identidad de las víctimas ni su vínculo con la institución.

El primer alerta oficial se emitió a las 16:22 (hora local), cuando la universidad envió un mensaje urgente a estudiantes y personal ante la presencia de un tirador activo. En la comunicación se solicitó cerrar puertas, silenciar teléfonos y permanecer ocultos hasta recibir nuevas indicaciones.

Minutos después, la casa de estudios reiteró el pedido de resguardo y activó los protocolos de emergencia. En paralelo, fuerzas policiales locales y estatales, junto a equipos de asistencia médica, fueron desplegados en distintos puntos del campus.

Los disparos se reportaron en las cercanías del edificio Barus & Holley, un complejo académico que alberga áreas de Ingeniería y Física. La Policía acordonó sectores próximos a Governor Street y Hope Street y pidió a vecinos y transeúntes evitar la zona.

La Universidad de Brown cuenta con más de 10.000 estudiantes entre carreras de grado y posgrado. Las autoridades indicaron que se brindarán nuevas actualizaciones oficiales a medida que avance la investigación y se confirme el estado de las personas heridas.