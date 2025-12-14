Publicidad
Mundo > Ataque armado

Tiroteo en una universidad de EE.UU.: al menos 2 muertos y 8 heridos

El ataque ocurrió en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. La Policía confirmó víctimas fatales y heridos. El presunto atacante fue detenido.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La policía de Providence desplegó un amplio operativo en el campus de la Universidad de Brown. 

Un tiroteo registrado este sábado en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas. El episodio ocurrió dentro y en las inmediaciones del campus universitario y motivó un amplio operativo de seguridad.

El Departamento de Policía de Providence confirmó que varias personas fueron alcanzadas por disparos y que el presunto atacante fue detenido. Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso y no brindaron detalles sobre la identidad de las víctimas ni su vínculo con la institución.

El primer alerta oficial se emitió a las 16:22 (hora local), cuando la universidad envió un mensaje urgente a estudiantes y personal ante la presencia de un tirador activo. En la comunicación se solicitó cerrar puertas, silenciar teléfonos y permanecer ocultos hasta recibir nuevas indicaciones.

Minutos después, la casa de estudios reiteró el pedido de resguardo y activó los protocolos de emergencia. En paralelo, fuerzas policiales locales y estatales, junto a equipos de asistencia médica, fueron desplegados en distintos puntos del campus.

Los disparos se reportaron en las cercanías del edificio Barus & Holley, un complejo académico que alberga áreas de Ingeniería y Física. La Policía acordonó sectores próximos a Governor Street y Hope Street y pidió a vecinos y transeúntes evitar la zona.

La Universidad de Brown cuenta con más de 10.000 estudiantes entre carreras de grado y posgrado. Las autoridades indicaron que se brindarán nuevas actualizaciones oficiales a medida que avance la investigación y se confirme el estado de las personas heridas.

