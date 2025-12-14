Una familia mendocina fue víctima de un violento asalto en plena ruta en Santiago de Chile, cuando regresaba hacia la provincia de Mendoza tras pasar unos días de descanso. El hecho ocurrió bajo la modalidad conocida como “encerrona” y terminó con el robo del vehículo y de todas las pertenencias de las víctimas.

Laura Lorca viajaba junto a su esposo, Marcos Aseo, y sus dos hijas de 9 y 13 años cuando fueron interceptados en la intersección de Vespucio y 5 Norte. Según relató la mujer, una camioneta se cruzó delante de su vehículo y de ella descendieron cuatro hombres encapuchados y armados.

Los delincuentes golpearon los vidrios con armas de fuego y obligaron a la familia a descender. Bajo amenazas, les sustrajeron bolsos, celulares, documentación y finalmente se llevaron la camioneta. Las dos niñas quedaron descalzas sobre la ruta tras el asalto.

El episodio ocurrió cerca de las 10.30, luego de que la familia saliera de un centro comercial en Santiago, donde habían realizado compras antes de emprender el regreso a la Argentina. El vehículo robado es una camioneta Ford Territory.

Tras el hecho, varias personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarlos y los trasladaron hasta una dependencia policial. De acuerdo al testimonio de la víctima, Carabineros no se presentó en el lugar pese a los llamados realizados.

En la comisaría realizaron la denuncia correspondiente, aunque indicaron que la atención fue limitada. Allí les informaron que este tipo de robos en rutas y zonas urbanas se repite con frecuencia y que existe una alta demanda de denuncias.

La familia también solicitó asistencia al Consulado argentino en Chile, desde donde recibieron ayuda para obtener la documentación necesaria y poder regresar al país. Actualmente, aguardan la confirmación formal de la denuncia del robo del vehículo para avanzar con los trámites del seguro en Mendoza.

El caso se suma a otros episodios similares registrados en rutas chilenas, especialmente en zonas cercanas a Santiago, donde turistas y residentes han denunciado asaltos bajo la misma modalidad.