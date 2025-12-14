La industria alimenticia argentina atraviesa un escenario de tensión productiva en un contexto de fuerte crecimiento de las importaciones. El sector registró caídas en ocho de los últimos once meses y, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, acumuló una baja del 5,3%, según datos del Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec.

La división de Alimentos y Bebidas es la de mayor incidencia dentro del IPI. Si bien muestra una variación positiva en el acumulado de la actual gestión en comparación con noviembre de 2023, es el único rubro que presenta números negativos en la comparación interanual más reciente.

Publicidad

En paralelo, las importaciones de alimentos muestran un crecimiento sostenido. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las compras externas de Bienes de Consumo alcanzaron entre enero y septiembre de 2025 un récord histórico desde 2004. Dentro de ese total, los productos alimenticios concentraron la mayor parte del incremento.

Las importaciones del rubro alimentos sumaron u$s1.373,7 millones en los primeros nueve meses del año, lo que representó un aumento del 49,4% respecto al mismo período de 2024 y del 77,4% frente a 2023. A eso se suma el ingreso de productos agrícolas como bananas, café y paltas, que crecieron 54% interanual y demandaron u$s212,5 millones adicionales en divisas.

Publicidad

Dentro de la industria alimenticia, se destacan los incrementos en carnes, panificados y productos de pastelería. Las compras externas de carnes y despojos comestibles se dispararon 430% en lo que va del año, mientras que el segmento de panificados mostró una suba interanual del 104%, según cifras oficiales.

El CEPA identificó además que 291 empresas del sector que no importaban en 2023 comenzaron a hacerlo en 2025, mientras que otras ampliaron de manera significativa su canasta de productos importados. Entre los casos relevados aparecen grandes firmas del rubro alimenticio y de supermercados.

Publicidad

En este contexto, algunas compañías avanzaron con ajustes en su nivel de actividad. Empresas del sector informaron paralizaciones temporales de plantas, adelanto de vacaciones y reducción de turnos, en un escenario marcado por la menor demanda interna y el aumento de la competencia externa.

Los especialistas coinciden en que la caída del consumo y el avance de las importaciones influyen sobre la producción, aunque difieren en el peso relativo de cada factor. Mientras tanto, el desempeño de uno de los sectores más relevantes de la industria continúa mostrando señales de desaceleración, en un marco de mayor apertura comercial y cambios en el patrón de abastecimiento del mercado interno.