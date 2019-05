CFK a juicio oral por los documentos históricos encontrados en su casa

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue enviada nuevamente a juicio oral por una causa de documentos históricos que se le encontraron en su residencia en El Calafate. Por este tema, el juez federal Claudio Bonadio decidió cerrar la etapa instructora y elevar la causa a esa instancia.

A la Senadora, se le encontró en aquella oportunidad un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le escribió desde Francia al patriota chileno Bernardo O'Higgins en 1835.

El pasado 8 de mayo, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de la ex presidenta. No por encubrimiento de robo -imputación que había hecho el juez Bonadio-, sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público por entender que la ex mandataria debió haberlos entregado al Archivo General de la Nación.