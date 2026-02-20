Este jueves por la tarde, en el día de su cumpleaños número 73, Cristina Fernández de Kirchner salió brevemente al balcón de su departamento en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a los militantes y simpatizantes que se congregaron frente a su domicilio. Las escenas fueron difundidas en redes sociales y medios digitales, donde se la vio sonriendo y respondiendo a los cánticos de apoyo con gestos afectuosos.

La aparición de la líder política coincidió con una jornada de paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y con el intenso debate en la Cámara de Diputados sobre una reforma laboral impulsada por el oficialismo, contexto que amplifica el significado político de su gesto simbólico hacia los presentes.

Publicidad

A pesar de cumplir prisión domiciliaria en ese domicilio en Constitución (donde está monitoreada mediante tobillera electrónica tras una condena en la causa Vialidad) la expresidenta recibió muestras de cariño de parte de su base militante, que entonó consignas como “a volver, vamos a volver” y desplegó banderas y una torta en la vereda como parte de la celebración popular.

El breve saludo desde el balcón fue interpretado por sus seguidores como un símbolo de fortaleza política en medio de tensiones con el gobierno y desafíos legales, mientras que en el Congreso la discusión de temas clave sigue siendo foco de atención nacional.