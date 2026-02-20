Sociedad > Riquísimo
Pollo con crema y mostaza: receta rápida y deliciosa en 30 min
POR REDACCIÓN
Si buscás una receta rápida y gustosa, este pollo con salsa de crema y mostaza es una opción perfecta para una comida entre semana o un almuerzo especial sin complicaciones. Con pocos ingredientes y paso a paso sencillo, se logra un plato cremoso y bien sabroso en apenas media hora.
Ingredientes principales
Los elementos esenciales que necesitás son:
Pechugas de pollo cortadas en tiras o cubos
Crema de leche para la salsa
Mostaza (idealmente tipo Dijon)
Cebolla o chalotas para el sofrito
Aceite o manteca, sal, pimienta y hierbas al gusto.
Preparación en pasos
Dorar el pollo: Salpimentá las piezas de pollo y doralas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén cocidas por fuera.
Sofrito aromático: Retirá el pollo y en la misma sartén rehogá cebolla o chalotas picadas hasta que estén transparentes.
Salsa cremosa: Agregá la mostaza y la crema de leche a la sartén, mezclá bien y cociná unos minutos hasta obtener una salsa homogénea.
Unir con el pollo: Incorporá las piezas de pollo nuevamente, mezclá con la salsa y cociná unos instantes para que tome todo el sabor. (tn.com.ar)
Toque final y servir
Podés sumar hierbas frescas como perejil o ciboulette para realzar el plato, y acompañarlo con arroz blanco, puré de papas o una ensalada fresca para equilibrar la cremosidad.
Este pollo cremoso con mostaza combina la suavidad de la crema con el sabor intenso de la mostaza, resultando un plato reconfortante y versátil para cualquier ocasión.