Pollo con crema y mostaza: receta rápida y deliciosa en 30 min

Un plato fácil y sabroso: pollo con crema y mostaza para preparar en casa en 30 minutos, ideal para comidas cotidianas con un toque cremoso y lleno de sabor.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Pollo, crema y mostaza: el plato cremoso para hacer en 30 minutos. (Ilustativo)

Si buscás una receta rápida y gustosa, este pollo con salsa de crema y mostaza es una opción perfecta para una comida entre semana o un almuerzo especial sin complicaciones. Con pocos ingredientes y paso a paso sencillo, se logra un plato cremoso y bien sabroso en apenas media hora. 

Ingredientes principales

Los elementos esenciales que necesitás son:

  • Pechugas de pollo cortadas en tiras o cubos

  • Crema de leche para la salsa

  • Mostaza (idealmente tipo Dijon)

  • Cebolla o chalotas para el sofrito

  • Aceite o manteca, sal, pimienta y hierbas al gusto.

Preparación en pasos

  1. Dorar el pollo: Salpimentá las piezas de pollo y doralas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén cocidas por fuera.

  2. Sofrito aromático: Retirá el pollo y en la misma sartén rehogá cebolla o chalotas picadas hasta que estén transparentes.

  3. Salsa cremosa: Agregá la mostaza y la crema de leche a la sartén, mezclá bien y cociná unos minutos hasta obtener una salsa homogénea.

  4. Unir con el pollo: Incorporá las piezas de pollo nuevamente, mezclá con la salsa y cociná unos instantes para que tome todo el sabor. (tn.com.ar)

Toque final y servir

Podés sumar hierbas frescas como perejil o ciboulette para realzar el plato, y acompañarlo con arroz blanco, puré de papas o una ensalada fresca para equilibrar la cremosidad. 

Este pollo cremoso con mostaza combina la suavidad de la crema con el sabor intenso de la mostaza, resultando un plato reconfortante y versátil para cualquier ocasión.

