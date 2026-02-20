La obra social para jubilados y pensionados lanzó una nueva versión de su app “Mi PAMI”, disponible para dispositivos Android e iOS, con herramientas para gestionar trámites médicos y administrativos desde el celular de forma más simple, segura y sin filas presenciales.

La actualización incorpora funciones que agilizan el acceso a servicios esenciales. Entre ellos, los afiliados podrán solicitar y consultar turnos médicos, acceder a su cartilla médica personalizada, y ver recetas electrónicas y órdenes médicas sin necesidad de llevar impresos.

Publicidad

También se puede visualizar la credencial digital propia y la del grupo familiar con código QR, consultar datos personales y del médico de cabecera, y gestionar diversos trámites en línea como la solicitud de subsidios o atención en oficinas.

La app incluye además un buscador de farmacias adheridas y un canal de información sobre campañas de vacunación, programas preventivos y servicios especiales para adultos mayores, con todo sincronizado entre la app y la plataforma web de PAMI.

Publicidad

Para acceder a estas herramientas, los afiliados deben descargar o actualizar la aplicación “Mi PAMI” desde Play Store o App Store, e ingresar con su usuario y contraseña habitual.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del organismo para digitalizar trámites y facilitar la atención de sus beneficiarios, reduciendo la necesidad de desplazamientos y agilizando gestiones que antes requerían atención presencial.