El SMN mantiene vigentes alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes a severas, granizo y ráfagas de viento en amplias zonas del país, afectando a once provincias argentinas a partir del viernes y durante los próximos días.

Las advertencias habilitan a que se registren fenómenos peligrosos, como lluvias abundantes en periodos cortos, actividad eléctrica intensa y vientos fuertes que pueden generar riesgos para la seguridad de las personas y bienes, además de potenciales anegamientos e incidencias sobre la circulación vial.

Las provincias bajo alerta incluyen sectores del centro, norte y oeste del país, donde el avance de sistemas inestables de aire cálido y húmedo favorece la génesis de tormentas con potencial de **granizo y ráfagas», especialmente por la combinación de humedad y condiciones atmosféricas inestables típicas de esta época del año.

Los niveles de alerta se dividen en:

Alerta amarilla, que indica probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos pero no extremos, con lluvias intensas, granizo y ráfagas moderadas.

Alerta naranja, que señala mayor severidad y mayor probabilidad de tormentas severas, con fenómenos que pueden incluir caída significativa de agua, granizo de mayor tamaño y ráfagas más intensas.

Ante esta situación, el organismo recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del pronóstico, evitar actividades al aire libre durante tormentas, asegurar objetos sueltos en balcones o patios, y resguardarse en espacios seguros ante la presencia de actividad eléctrica y vientos fuertes.

Dentro de las áreas alcanzadas por las alertas se encuentran, entre otras, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Luis, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Jujuy, donde se esperan chaparrones, actividad eléctrica y precipitaciones que pueden superar los niveles habituales de la temporada.

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo variables en los próximos días, por lo que las autoridades climáticas actualizan constantemente los avisos y mapas de riesgo según la evolución de los sistemas de tormenta.