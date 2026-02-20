El rapero y cantante Pitbull, conocido mundialmente por sus éxitos y shows energéticos, intentará ingresar al Libro Guinness de los Récords reuniendo a la mayor cantidad de personas calvas en un espectáculo musical. Para ello, lanzó una convocatoria especial invitando a quienes cumplen con esa característica a asistir a su próximo show.

Según detallaron los organizadores, el objetivo es superar el récord actual de asistentes con cabeza totalmente afeitada en un evento, para lo cual se establecerán requisitos específicos de participación y verificación para que los presentes puedan ser contabilizados oficialmente por los jueces del Guinness World Records.

El llamado fue difundido a través de redes sociales y plataformas de fanáticos, destacando que los interesados en participar como “pelados” deberán acreditarlo al ingresar al lugar del concierto para formar parte del intento de récord.

Además de la posibilidad de entrar al libro de récords, la convocatoria se transformó en una estrategia de marketing del artista para sumar participación del público y darle un sello distintivo al show, combinando su música con una experiencia participativa.

Pitbull se suma así a una lista de artistas que han utilizado iniciativas creativas para generar récords masivos de participación en eventos en vivo, lo que también tiende a fortalecer su relación con los aficionados más leales de su música.