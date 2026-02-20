La diva de la televisión argentina celebrará su cumpleaños número 99 con una velada especial que comenzará a partir de las 20 horas en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Buenos Aires. El evento contará con una lista de unos 60 invitados, entre familiares y personas cercanas, que compartirán una cena exclusiva para homenajear a “La Chiqui”.

La decoración y ambientación del espacio estarán a cargo del diseñador Ramiro Arzuaga, mientras que el servicio de catering será provisto por la empresa Schuster, que se encargará del menú y la atención de la noche.

La celebración se enmarca en una tradición familiar: el año pasado, Mirtha también festejó su cumpleaños en la residencia de Tinayre y lució dos vestidos distintos durante la velada.

La fecha de la celebración coincide con los deseos que la propia Mirtha había compartido para su cumpleaños anterior, entre ellos salud, paz y bienestar para todos los argentinos, un mensaje que refleja su trayectoria y compromiso con la sociedad.

En los días previos al festejo, la conductora también estuvo en el teatro porteño disfrutando de la obra Papá por siempre, donde fue ovacionada por el público y reafirmó su presencia activa en la escena cultural argentina.

La cita para festejar sus 99 años promete ser una noche íntima, elegante y cargada de afecto, reafirmando el lugar de Mirtha Legrand como una figura emblemática del espectáculo y la televisión nacional.