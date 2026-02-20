Un hombre de 52 años murió este jueves mientras disputaba un partido de fútbol en la localidad de La Falda, en la provincia de Córdoba, y se convirtió en el tercer caso en menos de una semana en el que un jugador pierde la vida durante competencias o encuentros amateurs en la región.

El episodio ocurrió en una cancha de césped sintético de un club local, donde el hombre (según los testigos) se desplomó súbitamente en pleno juego y, pese a la rápida intervención de personal médico y de emergencias, no se logró reanimarlo y fue confirmado su fallecimiento en el lugar.

Según los reportes preliminares, la víctima no había sufrido un golpe fuerte, lo que sugiere que la causa de la muerte podría estar vinculada a un problema cardíaco o una falla súbita de salud, aunque las autoridades aguardaban resultados oficiales de la autopsia para determinar la causa exacta.

Este caso se suma a otros dos fallecimientos ocurridos días atrás en Córdoba: el primero mientras se disputaba un torneo en Villa Carlos Paz y otro en Jesús María, también durante un partido informal, lo que despertó alarma entre organizadores, jugadores y familiares sobre las condiciones de salud de los participantes y la falta de controles.

Vecinos y familiares lamentaron lo ocurrido y reclamaron mayores medidas de prevención, como la presencia de desfibriladores automáticos externos (DEA), atención médica en canchas y controles de salud para jugadores habituales, medidas que consideran urgentes tras esta serie de tragedias.

Las autoridades locales de salud y deportivas anunciaron que se evaluarán protocolos de seguridad en torneos y partidos recreativos para intentar evitar que se repitan casos similares, mientras la comunidad lamenta la pérdida de vidas durante actividades cotidianas del deporte amateur.