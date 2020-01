Chacarita igualó con Estudiantes de Río Cuarto en amistoso en Villa María

Chacarita Juniors empató esta noche sin tantos con Estudiantes de Río Cuarto, en la ciudad cordobesa de Villa María, en el marco de un encuentro de pretemporada que animaron ambos conjuntos, de cara a la reanudación del torneo de la Primera Nacional de fútbol.



El partido, que comprendió dos tiempos de 40 minutos cada uno, se llevó a cabo en el estadio Plaza Manuel Ocampo.



El elenco 'funebrero', a las órdenes del DT José María Bianco, contó con los estrenos de los tres refuerzos que arribaron en este mercado de pases: el zaguero Diego Menghi (ex Racing y Atlético de Rafaela), el mediocampista uruguayo Jim Morrison Varela (ex Juventud de las Piedras) y el volante ofensivo Ramiro Fergonzi (ex Colegiales), que se desempeñó como extremo.



La formación de la escuadra de San Martín incluyó a Lucas Bruera; Brian Mieres, Diego Menghi, Salvador Sánchez y Adrián Torres; Juan Cruz González, Luciano Perdomo, Jim Morrison Varela y Matías Sánchez; Ramiro Fergonzi y Lucas Cano.



El conjunto riocuartense, conducido por el DT Marcelo Vázquez, formó con Brian Olivera (Joaquín Bigo); Emanuel Schmith, Nicolás Ferreyra, Alan Vester y Lautaro Formica; Nahuel Cainelli, Maximiliano Zbrun, Alejandro Cabrera y Alvaro Cuello; Javier Ferreira y Martín Peralta.



Ambos equipos volverán a enfrentarse el martes, también en forma amistosa, en el estadio Antonio Candini, del club riocuartense.