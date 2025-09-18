Champions League: hora y cómo ver Manchester City vs. Napoli

El telón de la Champions League 2025/26 se levanta con uno de los enfrentamientos más esperados de la primera jornada. Este jueves, el Manchester City recibe al Napoli en el Etihad Stadium, un duelo que garantiza una explosión de talento táctico y ofensivo. El cruce pone cara a cara a dos entrenadores de élite, Pep Guardiola y Antonio Conte, al frente de planteles diseñados para la gloria europea. El árbitro alemán Felix Zwayer será el encargado de dirigir las acciones a partir de las 16:00 horas (ARG).

El campeón defensor llega a su estreno europeo con un impulso anímico crucial. El conjunto de Guardiola viene de golear 3-0 al Manchester United en el clásico de la Premier League, un resultado que sirvió para disipar las dudas que habían dejado dos derrotas consecutivas como local ante Brighton y Tottenham. El City, fiel a su estilo ofensivo, buscará desde el inicio trasladar el dominio de la liga inglesa al escenario continental. Su once inicial se proyecta con: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Enfrente, el Napoli presenta una imagen renovada bajo la dirección de Antonio Conte. El equipo italiano ha tenido un inicio prometedor en la Serie A, sumando victorias ante Cagliari, Sassuolo y, más recientemente, un 3-1 contra la Fiorentina. Los napolitanos exhiben la solidez defensiva y la eficacia en ataque que Conte busca imprimir en su proyecto, atributos esenciales para desafiar a uno de los favoritos del torneo. El DT italiano formaría con: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Un antecedente de paridad y promesa de goles

La historia reciente entre ambos equipos anticipa un partido electrizante. Los enfrentamientos de 2011 y 2017 se saldaron con un balance equilibrado de dos triunfos para el City, una victoria para el Napoli y un empate. Estos choques quedaron en la memoria de los aficionados por el alto nivel de juego y la gran cantidad de goles, lo que alimenta la expectativa de que el Etihad será testigo de un espectáculo similar en esta edición. El VAR estará a cargo de Christian Dingert.

Para Guardiola, este debut es fundamental en un grupo altamente competitivo, donde cada punto cuenta para la clasificación. Para Conte, es la oportunidad perfecta para demostrar que su renovado proyecto en el sur de Italia puede competir de tú a tú con las potencias del continente. El duelo no solo es un choque de estilos, sino también una batalla de ambiciones: ambos quieren dar el primer golpe y encarrilar su camino en la máxima competición europea.