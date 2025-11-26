La Champions League ofrecerá este miércoles un atractivo cruce con sello argentino: Atlético de Madrid recibirá al Inter de Milán en un partido que enfrenta a dos referentes de la Selección campeona del mundo, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El duelo se disputará con la expectativa puesta en los rendimientos de los goleadores, que llegan en plena vigencia en sus clubes.

Lautaro Martínez, capitán del Inter y uno de los máximos anotadores del torneo, destacó en conferencia de prensa la importancia del compromiso: “Es un equipo importante, se hace fuerte en su estadio con su gente y este miércoles afrontaremos un grandísimo rival. Trataremos de dar nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos a Milán. Necesitamos seguir en la cima”, afirmó.

La presencia argentina no se limitará a Madrid. El Liverpool de Alexis Mac Allister enfrentará al PSV Eindhoven, mientras que el Real Madrid, con el juvenil Franco Mastantuono entre los convocados, visitará al Olympiacos en Grecia. Los futbolistas albicelestes continúan sumando minutos clave en sus respectivas campañas.

La jornada también ofrecerá duelos de altísimo nivel que pueden marcar el rumbo del torneo. Arsenal y Bayern Munich protagonizarán el choque de invictos, en tanto que el PSG, campeón vigente, será local frente al Tottenham liderado por el cordobés Cristian “Cuti” Romero. En paralelo, el Sporting CP y el Brujas disputarán otro de los encuentros atractivos del día.

A continuación, la agenda completa de partidos para este miércoles:

• 14.45 – FC Copenhague vs Kairat Almaty / ESPN2

• 14.45 – Pafos FC vs Monaco / FOX

• 17.00 – Arsenal vs Bayern Munich / ESPN2

• 17.00 – Atlético de Madrid vs Inter Milan / FOX

• 17.00 – Eintracht Frankfurt vs Atalanta / ESPN4

• 17.00 – Liverpool vs PSV Eindhoven / FOX2

• 17.00 – Olympiacos vs Real Madrid / ESPN

• 17.00 – PSG vs Tottenham / ESPN3

• 17.00 – Sporting CP vs Brujas / Disney