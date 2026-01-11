Un incendio vehicular ocurrido en la madrugada de este lunes en Rivadavia dejó como saldo una mujer de 25 años y su bebé de ocho meses heridos, luego de que el auto en el que se trasladaban se prendiera fuego por una falla mecánica.

El hecho se produjo sobre avenida Ignacio de la Roza, frente a la Escuela Castelli, cuando un Ford Escort conducido por un hombre de 27 años comenzó a incendiarse repentinamente a causa de un desperfecto en el motor.

A raíz de la situación, la mujer y el menor impactaron contra el torpedo del vehículo, lo que les provocó distintas lesiones. Personal de Emergencia Médica acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambos al Hospital Marcial Quiroga.

Según informaron fuentes oficiales, la madre sufrió quemaduras superficiales en el rostro y el cuero cabelludo, mientras que el bebé presentó un corte en la frente. Ambos permanecen en observación médica, fuera de peligro.

Intervino personal de la Comisaría 38°, y el ayudante fiscal Sebastián Miranda dispuso el inicio de actuaciones por incendio. Además, ordenó la realización de pericias técnicas a cargo de Bomberos, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a los involucrados.

Las autoridades investigan las causas del siniestro para determinar con precisión cómo se originó el fuego y descartar otras hipótesis.