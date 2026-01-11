La Policía Rural de San Juan desplegó importantes operativos en los departamentos de Caucete, Albardón y Sarmiento, que dejaron resultados positivos en materia de seguridad y prevención. Las acciones incluyeron la desarticulación de carreras ilegales de caballos, la recuperación de un objeto robado y el rescate de un animal suelto en la vía pública.

Animal suelto fue resguardado, evitando un posible accidente. (Gentileza Policía de San Juan)

El procedimiento más relevante se realizó en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento, donde efectivos de la División Policía Rural y unidades dependientes desarticularon carreras clandestinas de caballos. Como resultado, seis personas fueron aprehendidas e informadas de que habían infringido la Ley 941 R.

Publicidad

Los detenidos fueron trasladados a sede policial, donde se les tomaron antecedentes y quedaron a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, que definirá su situación procesal. El operativo contó con la colaboración de personal policial de Caucete, Albardón y Sarmiento.

En paralelo, en el departamento Caucete, la Brigada de Investigación Rural logró recuperar un banco de cosecha que había sido denunciado como robado días atrás en la Subcomisaría San Isidro. Tras tareas investigativas, se logró dar con el objeto sustraído, que fue devuelto a su propietario.

Publicidad

La causa quedó en manos de la UFI Contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Por otro lado, en Albardón, la Unidad Policía Rural N° 2 intervino en un operativo por animales sueltos. En calle Rawson y callejón Yapeyú, el personal capturó un equino hembra que se encontraba en medio de la calzada, generando un serio riesgo de siniestro vial.

Publicidad

Luego de las verificaciones correspondientes, se estableció que el animal pertenecía a la señora Ponce, quien se presentó en la dependencia policial. Tras cumplir con los requisitos legales, el equino fue restituido a su dueña.

Desde la fuerza destacaron la importancia de estos procedimientos para prevenir delitos rurales, proteger a los productores y evitar accidentes, reafirmando el compromiso con la seguridad en zonas productivas y rurales de la provincia.