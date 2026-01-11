La venta de autos usados en Argentina durante 2025 mostró una tendencia general a la baja, aunque un segmento del mercado sorprendió por su dinamismo, según revela un informe de MercadoLibre Autos y datos de las asociaciones del sector.

El relevamiento indica que, a pesar de una retracción en las operaciones totales, los vehículos de alta gama y mayor antigüedad reciente (especialmente los de gama media-alta con buen equipamiento) experimentaron un aumento en la demanda relativa y, en algunos casos, en los precios. Esta dinámica contrasta con el comportamiento general de un mercado presionado por la inflación, tasas de interés altas y menor poder adquisitivo.

En cuanto a los volúmenes, el informe refleja que las operaciones de autos usados cerraron 2025 con números negativos interanuales, aunque no tan marcados como en años anteriores, y que la variación de precios consumados mostró una moderación en la caída hacia el último trimestre del año.

De acuerdo con especialistas consultados, esta tendencia se asocia a una preferencia por unidades más equipadas o con mejor historial de mantenimiento, que ofrecen mayor confiabilidad en un contexto económico incierto. Además, algunos segmentos respondieron mejor a la demanda debido a la escasez de unidades nuevas en ciertos rangos de precio, lo que llevó a compradores a recurrir al mercado de usados.

El panorama general del sector comprendió una caída en la comercialización de 0-año y modelos muy económicos, mientras que los autos de segmentos medios con motores eficientes y equipamiento tecnológico mantuvieron una mejor performance relativa.

Analistas del sector destacaron que, si bien el mercado mostró signos de desaceleración, la estabilidad de precios logró evitar una caída más pronunciada, y que el comportamiento diferencial entre segmentos podría marcar una tendencia a una mayor valorización de unidades de mejor calidad en usados.

En síntesis, el sorprendente dato de demanda sostenida en segmentos de mayor calidad y equipamiento se posicionó como la gran novedad del mercado de autos usados de 2025, en un contexto donde la oferta, la financiación y las expectativas económicas siguen siendo factores clave para las decisiones de compra.