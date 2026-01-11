Un exclusivo megayate valuado en unos 60 millones de dólares está causando sensación este verano en el puerto de Punta del Este, donde ha destacado entre las numerosas embarcaciones que llegan a la temporada estival.

La embarcación, llamada Pink Shadow, navega desde 2023 y tiene una eslora de 58 metros, con instalaciones de lujo pensadas para viajes de largo alcance y comodidad absoluta. Su imponente presencia ha llamado la atención de quienes visitan la bahía de Maldonado y sus alrededores.

El propietario del Pink Shadow es el empresario alemán Hans Georg Näder, magnate reconocido por su liderazgo en Ottobock SE & Co., una empresa familiar de tecnologías ortopédicas fundada en 1919 que hoy opera globalmente. Näder también es conocido por su pasión por la navegación y por haber adquirido la mayoría del control del astillero Baltic Yachts, especializado en embarcaciones de lujo

Construido por Damen Yachting en 2019 por encargo de Näder, el yate cuenta con seis suites de lujo que pueden alojar hasta 12 huéspedes, espacio para una tripulación de unas 20 personas y múltiples comodidades, como áreas de relax y entretenimiento, según las descripciones del sector náutico.

Además de su valor estimado en el mercado, la embarcación se distingue por su diseño y tecnología, producto de la colaboración con talleres y expertos en yates de alta gama. Näder, con un patrimonio personal estimado en varios miles de millones de dólares, suele frecuentar balnearios exclusivos como Punta del Este durante la temporada alta.

La presencia del Pink Shadow se suma al ambiente de lujo y turismo internacional que caracteriza al verano esteño, donde no solo yates millonarios, sino actividades sociales y eventos exclusivos, atraen a visitantes de todo el mundo.