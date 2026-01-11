Un video del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto realizando un intenso entrenamiento físico bajo la lluvia en Punta del Este se volvió viral en redes sociales este fin de semana, por su exigencia y el notable cambio físico del corredor. La grabación muestra al piloto corriendo con el torso descubierto en plena ruta, acompañado por su preparador físico, evidenciando un desarrollo muscular que sorprendió a seguidores y usuarios de plataformas como X.

El material, registrado desde una camioneta mientras Colapinto entrenaba bajo un fuerte temporal junto al coach Lucas Benamo, fue ampliamente compartido en redes sociales y medios deportivos, mostrando al piloto argentino preparándose para la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el equipo Alpine.

Las imágenes, más allá de su contexto deportivo, encendieron el debate en redes: por un lado, muchos usuarios comentaron sobre el cambio físico y el esfuerzo del piloto, mientras que otros reflexionaron sobre cómo se comenta el cuerpo de los deportistas en internet.

Colapinto, de 22 años y natural de Pilar, regresó a Sudamérica tras las fiestas de fin de año para pasar tiempo con su familia y continuar su preparación física antes de volver a Europa, donde se sumará a los trabajos de pretemporada con el equipo francés.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está programado para el 8 de marzo en Melbourne, Australia, y este tipo de entrenamiento físico es parte de la puesta a punto que realizan los pilotos para soportar las exigencias físicas de la categoría reina.

El video de Colapinto corriendo bajo la lluvia con el torso desnudo se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fin de semana, tanto por aficionados al automovilismo como por usuarios interesados en tendencias virales.