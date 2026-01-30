Chau microblading: descubrí el secreto de las cejas full brows

La estética facial en 2026 marca el fin de los trazos rígidos para dar paso a las full brows, una técnica de micropigmentación avanzada con efecto sombreado que prioriza un acabado realista y suave. A diferencia del microblading tradicional, este método no busca "dibujar" una ceja perfecta desde cero, sino acompañar y perfeccionar la densidad de la ceja real sin generar un efecto bloque.

Esta tendencia responde a una búsqueda de belleza más consciente y natural, alineada con la identidad de cada persona. Según explicó Mónica Aránguez, experta en micropigmentación, “el objetivo es corregir, equilibrar y realzar la ceja existente, respetando la forma del rostro, el color natural del pelo y el subtono de la piel”.

Publicidad

Asimismo, en el ámbito del maquillaje se sostiene que “a partir de los 50, rellenar y definir las cejas es clave para rejuvenecer el rostro”, mientras que especialistas en el cuidado de la mirada recomiendan “cepillarlas y nutrirlas con productos especiales” para mantenerlas impecables.

El procedimiento destaca por ser menos invasivo al no realizar cortes en la piel, lo que permite una mejor evolución y estabilidad del color a largo plazo. Antes de su aplicación, se realiza un estudio personalizado de la expresión facial y el crecimiento del vello.

Publicidad

Este tratamiento es especialmente versátil, favoreciendo a quienes poseen cejas asimétricas, poca densidad o pieles sensibles, mixtas y grasas. Tras la sesión, el pigmento se desvanece progresivamente de forma uniforme, requiriendo un retoque a las pocas semanas para ajustar los detalles finales.