Medallones de papa y queso: la receta económica para salvar tu cena
POR REDACCIÓN
Las recetas sin carne se consolidan como una opción nutritiva para resolver comidas en pocos minutos sin gastar de más. Marisa Cortéz propone unos medallones de papa y queso que resultan tiernos por dentro y con una costra dorada por fuera.
Para elaborarlos se requieren 300 g de champiñones, 200 g de papas peladas, 100 g de queso rallado (o la cantidad que se pueda), dos huevos, pan rallado en cantidad necesaria, un diente de ajo, perejil, aceite, sal y pimienta.
La preparación comienza hirviendo las papas sin pelar en agua fría por 30 minutos o hasta que un tenedor las pinche fácilmente. Mientras tanto, se limpian los hongos con papel húmedo, se les quita la base, se cortan en rodajas y se saltean con ajo por 5 minutos antes de picarlos a cuchillo.
Luego, se pelan las papas, se hacen puré y se mezclan en un bowl con los champiñones, huevos, queso, pan, perejil picado y condimentos. Tras amasar un poco la pasta hasta que esté compacta, se divide en cuatro partes para formar hamburguesas gruesas.
Para cocinarlas se puede optar por 20 minutos al horno en placa aceitada o entre 12 y 15 minutos en freidora de aire, dando vuelta las piezas a mitad de tiempo.
Otra opción es dorarlas en una sartén precalentada con aceite; una vez que doren de un lado, se dan vuelta, se baja el fuego y se tapan por 5 minutos finales.