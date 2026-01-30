Una familia sanjuanina vivió horas de angustia en Chile luego de sufrir el robo de su vehículo y todas sus pertenencias, hecho que los dejó completamente varados a pocos días de regresar a la Argentina. El episodio ocurrió en la comuna de Coquimbo, según informó el diario El Día.

El robo se produjo durante la tarde del pasado jueves, en un condominio del sector Peñuelas. En ese lugar, desconocidos sustrajeron una camioneta Toyota Hilux SRX 4x4 perteneciente a los damnificados.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, los afectados ingresaron al domicilio alrededor de las 12:38, mientras que cerca de las 14:28 el o los delincuentes abandonaron el lugar a bordo del vehículo robado, incluso ante la presencia de otras personas en el condominio.

La familia tenía previsto emprender su regreso a San Juan este viernes 30 de enero, pero el hecho delictivo frustró por completo el viaje. Dentro de la camioneta se encontraban pertenencias personales, equipaje y documentación. Esto agravó la situación y los dejó sin recursos para volver al país.

Tras el robo, los sanjuaninos realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades chilenas, mientras intentan resolver cómo continuar en el país vecino.

El caso volvió a encender la alarma sobre los robos a turistas argentinos en Chile, especialmente en zonas costeras durante la temporada de verano, donde muchos viajeros se movilizan en vehículos particulares y trasladan todas sus pertenencias.