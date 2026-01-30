Ataron a un policía retirado y le robaron $6 millones

El pasado jueves, cerca de las 7 de la mañana, se produjo un violento asalto en una vivienda de la Villa 17 de Agosto, ubicada en Villa Hipódromo. La víctima, Ignacio Andrada, de 72 años, es un sargento primero retirado de la policía que fue sorprendido por tres personas de filiación desconocida. Según el relato del damnificado, los atacantes lograron ingresar al predio tras saltar el cierre perimetral y acceder al interior de la casa luego de violentarla puerta de acceso.

Una vez dentro del inmueble, los malvivientes maniataron al propietario para asegurar el robo. Los delincuentes se apoderaron de una mochila que contenía aproximadamente $6.000.000, la cual el hombre escondía debajo de su cama. Con el botín en su poder, los autores del hecho se dieron a la fuga.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad, con la participación del ayudante fiscal Mauro Carrizo. El caso fue judicialmente caratulado como robo doblemente agravado, dadas las circunstancias de haber sido cometido en poblado, en banda y mediante escalamiento.

Entre las diligencias ordenadas para esclarecer el hecho se encuentran la recepción de la denuncia formal, la realización de entrevistas y el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona.

Además, se efectuó una inspección ocular, la confección de un croquis del lugar y un informe técnico de los daños con su respectivo registro fotográfico. También intervino personal de Criminalística para el levantamiento de rastros y huellas, material que será remitido a la UFI correspondiente para continuar con el proceso legal.