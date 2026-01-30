La trama que envuelve a Branka Motors, la empresa denunciada por presuntas estafas, tuvo este viernes un nuevo capítulo en las oficinas de Defensa del Consumidor del Centro Cívico. Tras la audiencia, el abogado de la firma, José Tejada, habló con DIARIO HUARPE sobre la situación de la empresa, ratificó la voluntad de llegar a un acuerdo y aseguró que presentarán una propuesta concreta para cada denunciante en los próximos días.

“Se han especificado las denuncias y la voluntad de acuerdo es total. Queremos ver la forma de poder cumplir con las personas”, sostuvo Tejada al término del encuentro, al que calificó como “súper positivo”. En ese marco, confirmó que la empresa tiene plazo hasta el viernes 6 de febrero para presentar una propuesta detallada ante el organismo de control.

Publicidad

El abogado explicó que el análisis continuará de manera interna durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. “Va a ser un trabajo interno durante el fin de semana y el lunes y martes, como para traer la semana que viene una propuesta concreta para cada denunciante”, indicó.

Respecto a la situación de la empresa, Tejada señaló que Branka Motors llevaba entre seis y siete meses de funcionamiento y que, durante ese período, se realizaron más de 250 entregas. Sin embargo, reconoció que existen incumplimientos contractuales que motivaron las denuncias. “La idea es solucionar y encontrar una alternativa de solución del conflicto. Estamos trabajando para eso”, afirmó.

Publicidad

En cuanto al número de reclamos, el representante legal precisó que en la audiencia se habló de 220 denuncias, aunque aclaró que no todas corresponden a contratos vencidos. “Hay algunos contratos que todavía están a plazo para cumplir, por lo que podríamos redondear en unas 160 denuncias efectivas”, detalló.

La presentación de una propuesta concreta será clave en la próxima audiencia, ya que Defensa del Consumidor advirtió que, de no haber respuestas claras para los damnificados, podría avanzar con sanciones y multas contra la empresa.