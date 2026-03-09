Chau Wanda: el tremendo regalo que recibió la China Suárez del Galatasaray

Instalada en Turquía y abocada a sus proyectos a futuro, la China Suárez vivió un 8 de marzo de 2026 cargado de "emoción pura". En el marco del Día Internacional de la Mujer, la actriz recibió un reconocimiento especial tanto de su pareja, Mauro Icardi, como del club Galatasaray.

A través de sus redes sociales, la artista mostró un ramo gigante de rosas rosadas que incluía una romántica dedicatoria del futbolista: “Te amo con todo mi corazón”.

Por su parte, la institución deportiva donde juega el delantero también se hizo presente enviándole un ramo de flores de colores junto a una tarjeta que expresaba: “Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”.

Este presente coincide con una nueva etapa de vida en Estambul, donde la pareja estaría planeando su casamiento tras la reciente oficialización del divorcio entre Icardi y Wanda Nara. La noticia de la boda generó expectativas y una reacción de la conductora de MasterChef, quien lanzó un contundente mensaje al conocerse la fecha del evento.

Previamente, Nara ya había hablado sobre "promesas incumplidas" en su programa, apuntando contra Maxi López y la propia China Suárez. En medio de estas tensiones, que incluyeron un posteo en italiano de Icardi con un "palito" para su exesposa, Suárez se mostró sonriente y plena. Incluso, la actriz generó recientemente un debate inesperado en redes sociales al compartir una fotografía de su infancia.