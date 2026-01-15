Chechu Bonelli y Facundo Pieres: romance confirmado en Cariló

Tras poner fin a su matrimonio de 14 años con Darío Cvitanich, Chechu Bonelli fue captada en una actitud muy cercana con el polista Facundo Pieres en la costa argentina. La periodista de ESPN y el ex de Zaira Nara compartieron una velada íntima en Cariló que confirmaría el inicio de su relación.

Al respecto, Pochi de Gossipeame informó: “Ayer a la noche estuvieron cenando en Cariló”. La panelista de Puro Show sumó detalles sobre el ambiente de la cita: “Estaban tomándose un vinito, me cuentan que estaban a pura sonrisita”.

El encuentro contó con un gesto significativo por parte del deportista para afianzar el vínculo,. Según explicó Pampito: “Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu y tener esta cena romántica”.

Esta movilización desde Mar del Plata marca un cambio en la postura de la pareja, que anteriormente había coincidido en Uruguay. Pochi remarcó esta nueva etapa de apertura: “Lo que me contaron es que él habría estado en Mar del Plata, y se movió a Cariló para tener una cena con Bonelli. Con lo cual, ellos ya no tienen ganas de esconder que se encuentran”.