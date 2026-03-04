Las milanesas de pollo son un clásico de la cocina casera y con la técnica adecuada pueden quedar jugosas por dentro y doradas por fuera. Esta receta destaca especialmente por incorporar tres ingredientes secretos que aseguran una textura crocante y un sabor delicioso, ideal para una comida familiar o una cena fácil y rápida.

Para empezar, los filetes de pechuga de pollo deben estar bien limpios y con un grosor uniforme (si es necesario, aplanarlos con un mazo de cocina) para que se cocinen de manera homogénea. La combinación básica para el empanado incluye huevo, pan rallado y las especias clave que aportan sabor y crocancia.

Publicidad

Los tres ingredientes secretos que suelen marcar la diferencia son:

Queso rallado finamente mezclado con el pan rallado, que agrega sabor profundo y ayuda a formar una costra más sabrosa. Ajo en polvo o picado, para potenciar el gusto sin dominar el plato. Un toque de pimentón o paprika dulce, que aporta color y una capa extra de sabor suave.

El paso a paso comienza batiendo los huevos en un bol con un poco de sal y pimienta al gusto. Luego, pasar cada pieza de pollo por el huevo, cubrirla con la mezcla de pan rallado y queso con especias, y finalmente freír en aceite caliente hasta que estén bien doradas por ambos lados.

Un truco adicional es dejar reposar las milanesas empanadas unos minutos antes de freír, lo que ayuda a que el empanado se adhiera mejor y no se desprenda durante la cocción. El aceite debe estar a una temperatura adecuada (no muy fría para evitar que absorban grasa, ni demasiado caliente para que no se quemen por fuera sin cocinarse por dentro).

Publicidad

Estas milanesas son versátiles y pueden acompañarse con ensaladas frescas, puré, papas fritas o verduras al vapor, según la ocasión y el gusto personal. También resultan ideales para preparar sándwiches o combinar con salsas ligeras.