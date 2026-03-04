La Justicia de Córdoba resolvió este miércoles elevar a debate oral y público la causa contra dos jóvenes rugbiers acusados de agredir brutalmente a Martín Gonzalo Cáceres, un hombre de 25 años que fue golpeado a la salida de un boliche en el barrio Chateau Carreras el 16 de marzo de 2025, y desde entonces lucha por su recuperación tras quedar casi sin posibilidades de vida y con graves secuelas neurológicas.

Los imputados son Agustín Fasulo Martínez, de 22 años al momento del ataque, quien fue acusado de lesiones gravísimas y permanece con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, y Mateo Verdú, de 21 años entonces, imputado por lesiones leves y que continúa el proceso en libertad. La elevación a juicio fue confirmada tras la decisión del fiscal y el análisis de pruebas reunidas durante la instrucción.

La causa se centra en que Cáceres intercedió para detener una discusión entre su amigo y los rugbiers cuando salió de la fiesta. Según la reconstrucción fiscal, tras una provocación, uno de los acusados le habría dado varios golpes en la cabeza por detrás, lo que provocó un traumatismo craneoencefálico severo que dejó al joven con un hematoma subdural, coma y un largo proceso de rehabilitación.

Si bien la familia y la querella recibieron con alivio la elevación a juicio, también adelantaron que pedirán un cambio en la calificación legal, planteando que Fasulo Martínez sea juzgado por tentativa de homicidio, en lugar de lesiones gravísimas; y que Verdú sea considerado partícipe necesario en esa figura penal, lo que podría aumentar las penas en caso de condena.

La salud de Cáceres generó conmoción social en Córdoba y en el país, pues tras estar internado más de un año y haber pasado casi tres meses en coma (con pronósticos inicialmente muy desfavorables) evoluciona lentamente con asistencia médica continua, aunque mantiene secuelas que afectan su capacidad motriz y comunicativa.

El juicio aún no tiene fecha formalizada, pero una vez que se fije el calendario de audiencias orales, las partes (fiscalía, defensa y querella) podrán presentar sus pruebas, testimonios y argumentos ante el tribunal que deberá definir la responsabilidad penal de los acusados y las penas correspondientes.

El caso reavivó el debate público sobre la violencia en salidas nocturnas y los vínculos entre hechos de agresión y grupos de jóvenes vinculados al rugby, un tema que ha tenido ecos en otros episodios de agresiones multitudinarias registrados en el país.