El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata declaró este miércoles culpable a Tobías Godoy, de 18 años, por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que falleció en febrero de 2025 tras ser arrastrada por varios metros durante un robo de auto en la localidad de Altos de San Lorenzo.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro concluyeron que Godoy fue coautor penalmente responsable del homicidio en ocasión de robo, tras evaluar la evidencia presentada durante el juicio oral y público.

La fiscalía había solicitado una pena de 23 años y 4 meses de prisión, mientras que la defensa había solicitado siete años, sosteniendo que se trató de un homicidio culposo sin intención de matar; la pena se dará a conocer oficialmente el próximo 16 de marzo.

En el momento del hecho, ocurrido el 25 de febrero de 2025, el imputado tenía 17 años y participó junto a otro adolescente en un intento de robo del automóvil en el que viajaban Kim y su madre; durante la huida, la niña quedó enganchada con el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras, sufriendo heridas que posteriormente le causaron la muerte.

El otro joven implicado en el hecho, que tenía 14 años al momento del crimen, fue declarado inimputable por su edad y permanece alojado en un instituto de menores conforme a la normativa vigente.

Antes del veredicto, el padre de Kim, Marcos Gómez, expresó su expectativa de justicia y subrayó que la decisión del tribunal representa “un antes y un después” en el caso, destacando la importancia de que se reconozca la gravedad del hecho y la responsabilidad penal del acusado.

El caso conmocionó a la comunidad platense y a la opinión pública debido a la crudeza del crimen y a la corta edad de la víctima, generando demandas sociales por mayor seguridad y políticas de prevención del delito.