Un turista de nacionalidad francesa falleció el martes pasado en una zona de montaña de la provincia de Mendoza luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión, según informaron fuentes oficiales y registros de medios locales.

El hecho se produjo en la jornada de la tarde, cuando el visitante, de edad no especificada por las autoridades, formaba parte de un grupo que realizaba una caminata guiada por senderos de montaña, en una zona frecuentada por turistas nacionales e internacionales. Fue allí que repentinamente el hombre sufrió una descompensación física, perdiendo el conocimiento, lo que motivó una rápida solicitud de ayuda.

Publicidad

Personal de emergencias médicas y de seguridad se constituyó en el lugar y realizó las primeras intervenciones de reanimación, sin embargo el turista no respondió a los esfuerzos médicos y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La noticia generó conmoción entre otros excursionistas y en la comunidad local, que destacó tanto el entusiasmo por la creciente afluencia de visitantes extranjeros como la tristeza por el desenlace fatal de este caso.

Publicidad

Las autoridades coordinan ahora los trámites consulares correspondientes con la embajada de Francia para gestionar el traslado del cuerpo o los restos según las directrices de la familia y los protocolos internacionales. También se investigan las condiciones de salud previas del turista y las circunstancias concretas de la descompensación.

Desde organismos turísticos de la provincia recordaron recomendaciones sobre actividades de montaña, instando a los visitantes a informarse sobre las exigencias físicas de cada circuito y a avisar al guía o a los servicios de emergencia ante cualquier malestar.