Chelsea y Liverpool avanzaron en la Copa de Inglaterra y Tottenham deberá ir a la revancha

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Chelsea, con el arquero argentino Wilfredo Caballero como titular, y Liverpool avanzaron a la cuarta ronda de la Copa FA tras vencer a Nottingham Forest y Everton por 2-0 y 1-0, respectivamente.



En tanto, el Tottenham, con participación de Paulo Gazzaniga, Erik Lamela y Giovani Lo Celso, empató con Middlesbrough por 1-1, como visitante, y deberá jugar un nuevo partido para buscar la clasificación.



"Willy" Caballero estuvo desde el inicio en el Chelsea, dirigido por Frank Lampard, que se impuso a su rival de la segunda división por los goles de Callum Hudson Odoi y Ross Barkley en el estadio Stamford Brigde.



Este fue el primer partido del año para Caballero, mundialista con Argentina en Rusia 2018, que habitualmente juega en las copas nacionales y es suplente del español Kepa en la liga Premier.



Liverpool también se aseguró la clasificación a la cuarta ronda tras superar a Everton por 1-0 en clásico de la ciudad disputado en el estadio Anfield.



El equipo campeón del Mundial de Clubes y líder de la liga Premier jugó con equipo alternativo y el gol lo convirtió el juvenil Curtis Jones, de 18 años.



Por su parte, Tottenham, con el arquero Paulo Gazzaniga de titular y los ingresos en simultáneo de Erik Lamela y Giovani Lo Celso en el segundo tiempo, empató con Middlesbrough por 1-1, como visitante, y deberá ir al "replay", tal como se llama al partido revancha para definir la clasificación en el tradicional torneo inglés.



Gazzaniga tuvo una buena actuación para el equipo dirigido por el portugués José Mourinho, mientras que Lamela y Lo Celso ingresaron juntos a los once minutos del segundo tiempo y a los 16' el brasileño Lucas Moura marcó el gol del empate.



El defensor Pablo Zabaleta abrió el camino para el triunfo de West Ham ante Gillingham, de la tercera división, por 2 a 0. El ex San Lorenzo, quien ingresó a los 43 minutos del primer tiempo, marcó a los 29 del segundo tiempo y el español Pablo Fornals (ST 45+4m) selló el 2 a 0.



El ex River Plate Manuel Lanzini jugó desde el inicio para West Ham.



Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Queens Park Rangers 5- Swansea 1; Charlton 0- West Bromwich 1; Bristol Rovers 2- Coventry 2; Crewe Alexandra 1- Barnsley 3; Crystal Palace 0- Derby County 1; Burton Albion 2- Northampton 4; Sheffield 2- Fylde 1.



La final de la Copa FA será el 23 de mayo de 2020.