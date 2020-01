Cherutti lidera uno de los music hall más recomendables de la temporada marplatense

El humorista e imitador Miguel Ángel Cherutti volvió a Mar del Plata en esta temporada teatral 2020 al frente del music hall “Son Formidables” rodeado de jóvenes nuevos artistas en el Hotel Uthgra “Presidente Perón” ubicado en Rawson y Tucumán.



El espectáculo estará todo enero y febrero y cuenta en el escenario con un elenco integrado por Ayelén Garavaglia, Vicky Dolan, Julián Morán, Stefania Pastocchi y al sorprendente Martín Savi, un adolescente de 15 años que sorprende con su voz en Spotify.



El show de Cherutti cuenta con luces, risas, baile y muchas sorpresas que el humorista e imitador preparó para esta temporada de verano 2020 en “la ciudad feliz”.



Sandro, “Cacho” Castaña, Shakira, Luis Miguel, Maluma y Ricardo Arjona son algunos de los tantos cantantes que Cherutti imita con elegancia y profesionalismo frente a un público que lo ovaciona de pie desde la primera a la última fila.



También se suma al espectáculo “El Memo Senas”, imitador que saltó a la fama en Talento Argentino y luego participó de reconocidos programas nacionales como PPT con Jorge Lanata y Polémica en el Bar imitando a Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Mauricio Macri, “El Diego”, Chayanne y muchos más.



Cherutti dijo en exclusiva a Télam que “hace 38 años estoy arriba de un escenario y desde chico lo soñé, hoy puedo decir que mi misión está cumplida porque estar rodeado de gente, público y admiradores es lo que me hace enormemente feliz”.



“Desde chico en mi ciudad natal Cañuelas imitaba a los personajes locales y haber llegado hasta este lugar me hace muy feliz porque es lo que quise siempre”, dijo con lágrimas en los ojos.



El humorista sostuvo además que “el humor es sumamente importante en una temporada de verano, ya que la gente quiere venir a reírse, pasarla bien y a disfrutar de un rato positivo más allá de los problemas personales o económicos que puedan tener”.



“Este show que hoy realizo es de trayectoria personal, donde me doy el lujo de tener en el mismo escenario a dos personas que me hacen acordar a mí cuando era chico”, reveló, al tiempo que señaló que “estar en Mar del Plata en esta temporada es el premio que me merezco después de 38 años de actuación constante”.



Este music hall se presenta lunes, martes y miércoles en Mar del Plata y se traslada a Colón (Entre Ríos) los jueves, viernes, sábados y domingos.