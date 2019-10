Chicco: "Contra River se juega con inteligencia y siendo pacientes"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante de Patronato de Entre Ríos, Julián Chicco, aseguró que su equipo necesitará "inteligencia y paciencia" para jugar ante River Plate el domingo próximo en el Monumental en busca de la victoria por la novena fecha de la Superliga. "Este partido se juega con inteligencia y siendo pacientes. Tendremos que esperar a que ellos manejen la pelota y nosotros recuperar rápido y salir lo más sencillo posible a posición de ataque", indicó Chicco en diálogo con el sitio "Código Patrón". Chicco indicó que Patronato tendrá "una chance" y deberán aprovecharla. "Es difícil jugar de igual a igual por sus jugadores, ya que es lo mismo que jueguen con titulares o suplentes. Son partidos donde tenés que estar al ciento por ciento de la cabeza y hacer lo mejor posible", indicó. El ex volante de Boca Juniors indicó que le fue "bien" cuando enfrentó a River con el club dueño de su pase. "Me acuerdo de varios y en Primera gané uno y perdí el otro. En Reserva tengo de todo, pero estos son partidos muy lindos, con mucha gente y donde todos quieren demostrar y ganar, como todo clásico", añadió Chicco. Patronato visitará a River el próximo domingo desde las 17.45 por la novena fecha de la Superliga. El equipo entrerriano no gana desde la quinta fecha, mientras lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.