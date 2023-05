Chicho Serna: el "robo" en el Superclásico y los posibles refuerzos de Boca

Pocas horas atrás, Chicho Serna, miembro del consejo de fútbol de Boca Juniors, dejó frases interesantes. El colombiano dialogó con Boca de Selección por AM Del Plata y tocó temas de relevancia actuales. El mismo hizo foco en el penal cobrado por Darío Herrera en el Superclásico, el no regreso de Mateo Retegui, las posibles vueltas de jugadores y algunos refuerzos que suenan con fuerza.

"Me da risa. Me quedó risa de ese partido, pero reconfirmo lo que yo, Chicho Serna, vengo pensando hace mucho. No sé si la solución es hablar, pero si esa jugada es en la otra área ni la miran, ni la pitan. No lo sé cómo se va a cambiar, pero creo que nuestros hinchas ven que es evidente lo que viene pasando. ¿Cuántos penales le pitaron a Boca en el torneo? Hay como 70 u 80 en total, creo que 16 para el mismo club... Pero no soy llorón", partió diciendo.

A su vez, Chicho dijo: "Es la primera vez que veo en la historia del fútbol que el árbitro le dice ‘una, dos y tres... Siga jugando’; a mí me decían una, dos y tres y era amarilla, fue toda la vida así, ahora parece que cambió el reglamento. No sé si hay una mano rara, si lo supiera lo hubiera denunciado. Hay cosas que son evidentes que no nos gustan. Hay cosas que son tan evidentes que no hay que repetirlas. Un penal en el minuto noventa y tanto me inquieta... Seguramente hay gente que se puso contenta con ese penal".

"Es verdad que Retegui no quiso venir a Boca. Dependía de que el jugador quiera estar en Boca. Hablamos todo lo que teníamos que hablar con el Consejo, pero las decisiones que toman los jugadores son propias de los jugadores. Y contra eso no se puede ir", sostuvo sobre el 9 de la Selección de Italia. Sobre las vueltas, el colombiano añadió: "Jorman Campuzano debe regresar a mitad de año, es un jugador nuestro, indudablemente. Y cuando se le venza el contrato a Taborda (mantiene un gran presente en Platense) volverá al club, es nuestro".

¿Boca busca un 9?

"Nosotros desde enero estamos pensando en lo que se viene a mitad de año, esperamos acertar como lo venimos haciendo. Ojalá se pueda dar lo que tenemos en mente. Si vienen jugadores, que se pongan la camiseta de Boca y la defienda como corresponde. Roger Martínez es un jugador que siempre nos va a interesar, es un jugador que siempre nos ha gustado, como un montón que hay por ahí, veremos con cuál acertamos y cuál podemos traer, o cuál podemos terminar de enamorar. Jonathan Calleri tiene un contrato recién renovado en Brasil por muchos años, no es fácil, sobre todo por cómo manejamos acá el mercado. Pero estamos en el diario de tratar de convencer a quienes creamos que puedan defender la camiseta de Boca", cerró Chicho Serna.