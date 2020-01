Chile: la coalición sindical abandonó el diálogo con el gobierno por no recibir respuestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Bloque Social de Unidad Social, que reúne a cientos de sindicatos y asociaciones gremiales de Chile, dio por terminado cualquier intento de diálogo con el gobierno luego de que después de 38 días de iniciadas las reuniones no recibiera respuestas sobre las demandas planteadas al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.



En un comunicado, el Bloque Sindical de Unidad Social anunció esta mañana que “ante la nula voluntad del gobierno de querer responder a la demanda ciudadana, declaramos inconducente cualquier intento de diálogo con un régimen que ya no quiso escuchar y que solo ofrece engaño y represión brutal al pueblo movilizado”.



Las organizaciones de trabajadores que son parte de la Unidad Social, le reclamaron al gobierno hace más de un mes para poner fin a la represión con que se abordaba la protesta social, una "Asamblea Constituyente y Soberana” y, por último, un cambio en la política del gobierno con respuestas a la agenda de demandas sociales.



Luego de 38 días de no recibir respuestas, el Bloque Social de Unidad Social declaró que “el gobierno continúa violando sistemáticamente los derechos humanos, persiste en mantener una Convención Constituyente no Soberana y, en materia de demandas sociales, mantiene la misma agenda legislativa neoliberal”.



Por último, anunciaron su compromiso de continuar con las movilizaciones sociales, a nivel nacional y con mayor unidad e intensidad para la “conquista de las demandas urgentes y legítimas de un pueblo que clama y merece vivir con dignidad”.