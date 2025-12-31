El escenario político en Chimbas atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde el inicio de la gestión. La intendente Daniela Rodríguez habló sin rodeos de una “ruptura total” con el Concejo Deliberante luego de que los ediles modificaran el proyecto de Presupuesto 2026 y rechazaran la incorporación del cobro de la tasa inmobiliaria en la Ordenanza Tributaria Anual. Del otro lado, los legisladores respondieron con un mensaje unificado: no hay quiebre, sino límites institucionales y defensa de atribuciones propias.

La jefa comunal expresó su malestar en declaraciones a Radio Sarmiento, donde afirmó que “queda claro que el quiebre es total y no tiene vuelta atrás”. En ese sentido, sostuvo que “el quiebre está dado desde que se corta el diálogo” y calificó las decisiones del Concejo como “un ataque a la gobernabilidad y a la institucionalidad del municipio”. Según Rodríguez, se produjo “un avasallamiento del poder legislativo sobre el Ejecutivo, mediante una asignación arbitraria e infundada de recursos”.

Las palabras de la intendente marcaron un punto de inflexión político, pero no encontraron eco en el Concejo Deliberante. Por el contrario, desde el cuerpo legislativo buscaron bajar el tono del conflicto y negar de plano la existencia de una ruptura política. El presidente del Concejo, Ariel Riveros, referente del mismo espacio político que Rodríguez, defendió el accionar del Deliberante y llamó a no dramatizar las diferencias.

“Desde el Concejo Deliberante vamos a seguir trabajando con responsabilidad, respeto, humildad, vocación democrática y respeto institucional, porque eso es lo que la gente espera de nosotros y también de usted, y por eso fuimos elegidos por el pueblo”, afirmó Riveros a DIARIO HUARPE. Además, recordó que la intendente “forma parte de un proyecto político que ha transformado Chimbas y que lo seguirá haciendo”, y subrayó que no hay que temerle a las discusiones ni a las disidencias internas.

En la misma línea se manifestó el concejal de Cambia San Juan, Eduardo Rodríguez, quien puso el acento en la necesidad de sostener el diálogo político. “Nosotros no vamos a romper el diálogo. El chimbero necesita respuestas tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo. Como concejal de la oposición, mi lugar es estar al lado de la gente y no en una pelea que, si la hubiera, no me corresponde”, sostuvo.

Rodríguez también defendió el tratamiento del Presupuesto 2026 y remarcó que la previsibilidad es clave para el funcionamiento municipal. “Un municipio necesita previsibilidad para funcionar correctamente, y la aprobación del presupuesto es una herramienta fundamental. Como concejales tenemos una responsabilidad institucional: asegurar la equidad en el uso de los recursos públicos y que los fondos que pertenecen a todos los chimberos lleguen efectivamente a cada familia que los necesita”, explicó. En ese marco, aclaró que lo aprobado fue “exclusivamente un reordenamiento de partidas, sin afectar la cifra total de recursos ni de erogaciones”.

Por su parte, el concejal Eduardo Núñez, también de Cambia San Juan, aportó una mirada diferenciada y reveló detalles de las gestiones internas previas al conflicto. “En el Presupuesto no voté ninguno de los proyectos, y en la Tributaria fundamenté que era necesaria, pero no ahora, ya que hace 25 años que dejó de cobrarse y antes se debe charlar con los vecinos y avisarles que va a comenzar a hacerse”, señaló.

Núñez también relató que fue el único edil que se reunió recientemente con la intendente. “Decidí no seguir la línea de los otros ediles y me reuní con la intendente Daniela Rodríguez para continuar el diálogo e informarme”, afirmó. Y concluyó: “La discusión del presupuesto debería haber sido otra, buscando consenso para reajustar partidas. Me corrí de la discusión porque se trató de un problema político entre ellos en el que no tenía nada que ver”.

Mientras la intendente habla de ruptura, el Concejo insiste en que el conflicto es parte de la dinámica democrática. El “batacazo” legislativo dejó heridas abiertas y un escenario político que, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos en Chimbas.