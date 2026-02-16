La Policía abatió a un hombre que amenazó con un cuchillo tras herir a un familiar

Un grave episodio de violencia se registró en la madrugada de este domingo en el departamento de Godoy Cruz y culminó con el abatimiento de un hombre de 47 años por parte de efectivos policiales. El hecho ocurrió alrededor de las 3.41 en calle Uruguay al 961, entre General Paz y Estrada.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se inició tras un llamado a la línea de emergencias realizado por un ciudadano de iniciales H.G., quien denunció que su tío estaba protagonizando disturbios en el interior de una vivienda y que había herido a su madre con un arma blanca.

Publicidad

Un agresor fuera de control

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 7° visualizó al sospechoso, posteriormente identificado como Cristian David Camisay, en un estado de gran alteración. Según el parte policial, el hombre se tomaba la cintura y mantenía una actitud desafiante.

Ante la llegada de una segunda unidad de apoyo, Camisay extrajo un cuchillo y avanzó hacia los efectivos policiales, increpándolos y amenazándolos de forma constante. El reporte del Ministerio de Seguridad indicó que los uniformados intentaron disuadir al hombre para que depusiera su actitud agresiva, pero la amenaza persistió.

Publicidad

Intervención letal

Frente al riesgo inminente para la integridad del personal policial y la negativa del agresor a deponer su actitud, los efectivos repelieron la acción efectuando disparos con sus armas reglamentarias, abatiendo a Camisay en el lugar.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó al sector y constató el fallecimiento del hombre.

Publicidad

Investigación en curso

En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y personal de la Tropa de Emergencia y Negociaciones (TEN) para realizar las pericias de rigor.

El caso quedó bajo la supervisión de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, con la intervención de la doctora Oliveri. Además, se hizo presente en el lugar la doctora Lazo, de la Oficina Fiscal de Homicidios, para liderar la investigación sobre las circunstancias del enfrentamiento y el accionar de los efectivos involucrados.

Las autoridades buscan determinar con precisión la secuencia de los hechos que derivaron en el trágico desenlace, mientras se esperan los resultados de las pericias científicas y los testimonios que puedan aportar los familiares y vecinos de la zona.